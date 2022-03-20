Українцям заборонили гуляти у лісах та лісосмугах – указ президента

Українців попередили про небезпеку знаходження у лісі в умовах війни / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київській області ліси та лісопосадки відвідувати можуть лише військові та правоохоронці. Про це повідомляє пресцентр Вишгородської районної ради.
"Забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд у ліси Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки", – йдеться у повідомленні.
Відповідно до указу президента про воєнний стан, а також посилаючись на конституцію України – права громадян держави обмежуються.
Відвідування дозволено для
- ЗСУ, командування окремих пологів військ ЗСУ, управління оперативних командувань,
- Державної прикордонної служби України,
- Державної спеціальної служби транспорту,
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
- Національної гвардії України,
- Служби безпеки України
- Служби зовнішньої розвідки України,
- Управління державної охорони України,
- Міністерства внутрішніх справ України
- інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарських цілей, у період воєнного стану.
Попередження
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