Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Життя

Українцям заборонили гуляти у лісах та лісосмугах – указ президента

Наталія Магдик
20 березня, 13:57
В умовах воєнного стану багато прав громадян обмежуються, це робиться для безпеки

Українців попередили про небезпеку знаходження у лісі в умовах війни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області ліси та лісопосадки відвідувати можуть лише військові та правоохоронці. Про це повідомляє пресцентр Вишгородської районної ради.

"Забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд у ліси Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до указу президента про воєнний стан, а також посилаючись на конституцію України – права громадян держави обмежуються.

Реклама

Відвідування дозволено для

  • ЗСУ, командування окремих пологів військ ЗСУ, управління оперативних командувань,
  • Державної прикордонної служби України,
  • Державної спеціальної служби транспорту,
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
  • Національної гвардії України,
  • Служби безпеки України
  • Служби зовнішньої розвідки України,
  • Управління державної охорони України,
  • Міністерства внутрішніх справ України
  • інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарських цілей, у період воєнного стану.

Попередження

Державна служба надзвичайних ситуацій закликала українців не спалювати траву. Це може призвести до наслідків як для самих громадян, так і для ситуації в країні.

У ніч на 19 березня у Києві був різкий запах гару, який розвіявся лише до полудня. У КМДА запропонували на якийсь час не виходити на вулицю і не відчиняти вікна.

Україна в умовах війни

Під час війни домашні вихованці стають додатковим випробуванням для своїх господарів, оскільки їхня евакуація потребує документів та додаткових зусиль.

Реклама

"Сьогодні" розповіли, евакуюють тварин на поїздах і як вивезти вихованця за кордон.

Допомога для пенсіонерів, сімей, які опинилися у складних умовах у різних містах, можна отримати звернувшись до місцевих органів влади. Організовано адресні доставки.

Реклама