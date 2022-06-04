Удар по истории: что осталось от обстрелянного РФ скита Святогорской лавры (видео)

Теперь этот храмовый комплекс - история / Коллаж "Сегодня"

До фундамента сгорел деревянный Всехсвятский скит Святогорской Лавры в Святогорске, где днем 4 июня вспыхнул пожар в результате обстрела армией России. Последствия очередного факта варварства российских оккупантов сняли на видео представители ВСУ.

Об этом сообщает телеграм-канал "Нетепичный Харьков".

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Что произошло

Храм принадлежит УПЦ Московского патриархата. В сообщении епархии говорится, что пламя полностью охватило главный храм обители, к счастью, пострадавших нет.

"В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", – говорится в сообщении.

Последние три дня Святогорск находится под плотным огнем российских оккупантов и сильно разрушен.

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Реакция Зеленского

Президент Украины заявил, что российские оккупанты намеренно нанесли удар по Святогорской лавре, зная, что там нет военных объектов, однако там укрываются от боевых действий сотни мирян и священнослужители.

"Русская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия", – сказал он.

История храмового комплекса

Сооружения скита были собраны местными плотниками из массивных сосновых бревен и украшены резьбой в традициях древнерусского деревянного зодчества XVI–XVII веков. До 1931 года здесь был действующий каменный храм в честь Всех святых, освящённый в 1912 году. В 1931 году советская власть закрыла приход, выгнав оттуда священников и устроив зернохранилище зерна, которое отбирали у украинцев. В 1947 году храм был взорван остатками боевых снарядов, гранат и мин, собранных на окрестных полях при разминировании после Второй мировой войны.

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В 2000 году было расчищено место для первых скитских зданий и начата подготовка к строительству храма в честь Всех святых.

Отношение к святому