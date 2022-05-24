Удалось идентифицировать российского командира родом из Украины, который отдавал приказы убивать людей

Сергей Максимов отдавал приказы убивать людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российский командир 38 отдельной мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ Сергей Викторович Максимов отдавал приказы убивать украинцев и обстреливать населённые пункты нашей страны.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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В подчинении российского командира находились артиллерийские и ракетные дивизионы с вооружением. Известно, что преступник родился в Ужгороде на Закарпатье. Убивать украинцев прибыл на Харьковщину. Максимова подозревают в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры и следователи СБУ установили, что 26 марта он приказал подчиненным применить тяжелую систему огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка. Огонь зажигательными снарядами из установки велся по домам мирных людей.

В результате обстрелов Малороганский лицей и молокозавод были повреждены. Из-за обстрела минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка. Впоследствии она умерла.

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"Ему было достоверно известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты. К тому же применение такого оружия в местах, где живет гражданское население, вообще запрещено международным правом", — добавила Венедиктова.

Военный преступник Сергей Максимов

Сколько военных РФ будут судить в ближайшее время?

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что 48 российских военных в ближайшее время будут судить по подозрению в совершении военных преступлений. В настоящее время Украина расследует около 13 тысяч дел о военных преступлениях россиян.

"Мы уже возбудили около 13 000 дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 лицам (одного оккупанта уже признали виновным, — ред.)", — сообщила прокурор.

Венедиктова отметила, что официальные лица имеют список из примерно 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям. А два дела в отношении трех подозреваемых уже находятся на рассмотрении судов.

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