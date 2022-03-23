Убийство маловероятно: Огрызко назвал способ заставить Путина остановить войну

Владимир Огрызко рассказал, что может повлиять на Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероятность физического уничтожения президента России Владимира Путина близка к нулю — такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Еспресо.TV".

"Физическое влияние на Владимира Путина маловероятно. Вокруг президента России построена насколько глубоко эшелонированная оборона, что надежда на то, что его могут физически уничтожить, близка к нулю. Вы помните недавнюю спецоперацию с 7 правительственными самолетами, которые были направлены в Сибирь, чтобы не дать понять, какой самолет поднялся от бункера и улетел в Москву, чтобы сделать невозможным нападение", — отметил Огрызко.

Он добавил, что Путин постоянно меняет охрану вокруг себя, а это значит, что физического доступа для ликвидации Путина нет.

Реклама

Дипломат рассказал, что может заставить президента РФ прекратить войну в Украине. По его мнению, это может быть любое решение НАТО о привлечении к обороне Украины.

" Даже не закрытое небо или то, что Польша должна озвучить предложение отправить в Украину миротворческую миссию Альянса на внеочередном саммите, которую, возможно, поддержит президент США Байден, хотя это маловероятно. Даже охрана гуманитарных конвоев будет сигналом для Путина, что сюда лезть не надо. Путин ждет только того момента, когда ему скажут "нет". Когда он почувствует, что следующий шаг будет последним, тогда все остановится. Пока такого шага со стороны НАТО мы, к сожалению, не дождались", — отметил Огрызко.

Элиты хотят убрать Путина

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что российская элита рассматривает возможность убрать Владимира Путина, так как не хочет страдать от санкций.

В ведомстве сообщили, что в Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. В ходе встречи речь шла о том, что российские олигархи крайне раздражены политикой президента. Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны в Украине, ощутимо ударили по состоянию российских миллиардеров.

Реклама

Поэтому представители российского крупного бизнеса ищут пути воздействия на самого Путина или его близкое окружение из силового блока. Проблема в том, что диктатор практически изолировался и никого к себе не подпускает.

Читайте также: