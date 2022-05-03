У уничтоженного российского оккупанта нашли билет в один конец (фото)

Украинские десантники уничтожили очередное подразделение оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов и показали трофеи.

"Среди личных вещей уничтоженных захватчиков был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль. И это был билет в один конец!" – говорится в сообщении на странице 79-й ОДШБ в Facebook.

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Также отмечается, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям.

Названы общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составляют: