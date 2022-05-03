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У уничтоженного российского оккупанта нашли билет в один конец (фото)

Павел Заяц
3 мая, 12:45
Украинские десантники показали вещи уничтоженных военных РФ

Украинские десантники уничтожили очередное подразделение оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов и показали трофеи.

"Среди личных вещей уничтоженных захватчиков был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль. И это был билет в один конец!" – говорится в сообщении на странице 79-й ОДШБ в Facebook.

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Также отмечается, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям.

Названы общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 24 200 (+400) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1062 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед.;
  • артиллерийских систем – 475 (+16) ед.;
  • РСЗО – 162 (+10) ед.;
  • средств ПВО – 80 (+0) ед.;
  • самолетов – 194 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1843 (+19) ед.;
  • кораблей/катеров – 10 (+2) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20);
  • специальной техники – 38 (+0);
  • крылатых ракет – 84 (+0).