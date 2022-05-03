У уничтоженного российского оккупанта нашли билет в один конец (фото)

Украинские десантники уничтожили очередное подразделение оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов и показали трофеи.
"Среди личных вещей уничтоженных захватчиков был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль. И это был билет в один конец!" – говорится в сообщении на странице 79-й ОДШБ в Facebook.
Также отмечается, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям.
Названы общие потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 24 200 (+400) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1062 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед.;
- артиллерийских систем – 475 (+16) ед.;
- РСЗО – 162 (+10) ед.;
- средств ПВО – 80 (+0) ед.;
- самолетов – 194 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1843 (+19) ед.;
- кораблей/катеров – 10 (+2) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20);
- специальной техники – 38 (+0);
- крылатых ракет – 84 (+0).