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У знищеного російського окупанта знайшли квиток в один кінець (фото)

Павло Заяць
3 травня, 12:45
Українські десантники показали речі знищених військових РФ

Українські десантники знищили черговий підрозділ окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів і показали трофеї.

"Серед особистих речей знищених загарбників був електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль. І це був квиток в один кінець!" – йдеться в повідомленні на сторінці 79-ї ОДШБ у Facebook.

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Також зазначається, що на даний час підрозділи Миколаївської бригади разом з іншими військовими частинами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують знищувати сили російських окупантів на всіх основних напрямках.

Названі загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 24 200 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1062 (+14) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од.,
  • артилерійських систем – 475 (+16) од.,
  • РСЗВ – 162 (+10) од.,
  • засобів ППО – 80 (+0) од.,
  • літаків – 194 (+0) од.,
  • вертольотів – 155 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 (+19) од.,
  • кораблів/катерів – 10 (+2) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 (+20),
  • спеціальної техніки – 38 (+0),
  • крилатих ракет – 84 (+0).