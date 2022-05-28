У пропагандистов кризис? В РФ оживили фейк о "визитке Яроша" (видео)

Российский пропагандистский телеканал опубликовал очередной фейк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский пропагандистский телеканал "Звезда" снял фейковый сюжет, в котором показал якобы место базирования украинских военных. Интересно, что на месте была "найдена" визитка советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины и бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Видео в своем Telegram-канале обнародовал экс внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

Реклама

"Визитка Яроша"

По словам Березы, он создал мем о визитке Яроша еще в апреле 2014 года, но оказалось, что для российских пропагандистов он актуален и сегодня.

"В целом телеканал "Звезда" снова нашел "визитку Яроша". Дебилы. Долго печатали. Долго подбрасывали. Долго искали. Дебилы", – сказал он.

Что такое "визитка Яроша"?

"Визитка Яроша" – это интернет-мем, возникший 20 апреля 2014 года как высмеивание пропаганды российских СМИ и сепаратистов, которые в качестве доказательства причастности "Правого сектора" к перестрелке в Славянске показывали визитку, предположительно найденную в сгоревшем дотла автомобиле. В связи с этим возникли мемы о неистребимости и сверхъестественной силе визитки.

Реклама

В то же время в интервью от 22 апреля 2016 года Дмитрий Ярош сообщил, что визитка на самом деле существовала и была среди личных вещей у водителя "Правого сектора", который погиб 20 апреля 2014 года, его тело не смогли вынести с поля боя.

Что с Ярошем?

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош продолжает выполнять обязанности советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины и занимается развитием Украинской добровольческой армии.

Фото – facebook.com/dyastrub.

Реклама

"Правый сектор" сейчас активно участвует в боевых действиях с российскими оккупантами, проводит тренировки и уничтожает врага на различных направлениях:

Фото – facebook.com/partyrightsector.

Фото – facebook.com/partyrightsector.

Напомним, российские оккупанты прячутся в гражданских объектах и ведут оттуда обстрел по украинским населенным пунктам. Пропаганда РФ в это время разгоняет фейки, что наши защитники якобы дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь как живым щитом гражданскими. Фотодоказательства из телефона захватчика, который удалось взломать СБУ, развенчивают российские мифы.

Читайте также: