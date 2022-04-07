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У оккупантов ни единого шанса! Видео уничтожения российского танка

7 апреля, 15:10
Бойцы 25-й воздушно-десантной бригады показали отличную работу

Украинские военные взорвали танк россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ показали момент уничтожения российского танка. Видео появилось на странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

В ролике, снятом в открытом поле на довольно близком расстоянии от вражеской техники, виден момент выстрела по цели и взрыва танка, затем украинский солдат бежит на другую позицию.

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"Сичеславцы сокращают поголовье орков! У оккупантов ни единого шанса! Слава Украине!" — говорится в комментарии к видео.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18 900 человек;
  • танков ‒ 698;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 332;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1358;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович также рассказал, что из девяти оперативных направлений, по которым наступали российские оккупанты, осталось всего два с половиной.

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По его словам, это зона ООС, Луганская область и Мариуполь, где еще недавно противник наступал, а сейчас пытается удержать позиции.