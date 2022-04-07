В окупантів жодного шансу! Відео знищення російського танка

/ Фото: Колаж: Сьогодні
ЗСУ показали момент знищення російського танка. Відео з'явилося на сторінці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
У ролику, знятому у відкритому полі на досить близькій відстані від ворожої техніки, видно момент пострілу по цілі та вибуху танка, потім український солдат біжить на іншу позицію.
"Січеславці скорочують поголів'я орків! У окупантів жодного шансу! Слава Україні!" — йдеться у коментарі до відео.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 18 900 осіб;
- танків – 698;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 332;
- РСЗВ – 108;
- коштів ППО – 55;
- літаків – 150;
- вертольотів – 135;
- автомобільної техніки – 1358;
- кораблі/катери – 7;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
- спеціальна техніка – 25;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович також розповів, що з дев'яти оперативних напрямків, за якими наступали російські окупанти, залишилося лише два з половиною.
За його словами, це зона ООС, Луганська область та Маріуполь, де ще нещодавно противник наступав, а зараз намагається утримати позиції.