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В окупантів жодного шансу! Відео знищення російського танка

7 квітня, 15:10
Бійці 25-ї повітрянодесантної бригади показали відмінну роботу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ показали момент знищення російського танка. Відео з'явилося на сторінці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

У ролику, знятому у відкритому полі на досить близькій відстані від ворожої техніки, видно момент пострілу по цілі та вибуху танка, потім український солдат біжить на іншу позицію.

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"Січеславці скорочують поголів'я орків! У окупантів жодного шансу! Слава Україні!" — йдеться у коментарі до відео.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 18 900 осіб;
  • танків – 698;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 332;
  • РСЗВ – 108;
  • коштів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • вертольотів – 135;
  • автомобільної техніки – 1358;
  • кораблі/катери – 7;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
  • спеціальна техніка – 25;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович також розповів, що з дев'яти оперативних напрямків, за якими наступали російські окупанти, залишилося лише два з половиною.

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За його словами, це зона ООС, Луганська область та Маріуполь, де ще нещодавно противник наступав, а зараз намагається утримати позиції.