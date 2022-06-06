"У нас 150 отказников". Оккупанты жалуются на фронтовые будни под обстрелами

В Сети обнародовали новые телефонные разговоры российских военных. Фото: коллаж "Сегодня"

Военнослужащий РФ рассказал товарищу, как их заманивают деньгами на войну против Украины, чтобы хоть как-то перекрыть отказников.

Видео разговора оккупантов опубликовало ГУР Минобороны Украины.

Реклама

Из разговора становится понятно, что среди военнослужащих РФ очень многие отказываются ехать в Украину, а тех, кто здесь сейчас находится, пытаются удержать существенным повышением зарплат.

Сейчас их обещают выплачивать уже не в долларах, а рублях – 8500 в день, что за месяц составляет 250 тысяч рублей.

- О, за***бись, а то у нас здесь отказников море. – Я не знаю, как 366 человек набрать. Здесь человек 150 отказников. Все приходящие оттуда, их никто и осуждать не имеет права. Ну, кто во второй раз захочет в такую ср*ку", — говорят между собой оккупанты.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":