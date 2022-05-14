Танковый дайвинг! Как ВСУ грандиозно разбили оккупантов под Белогоровкой (первое видео)

ВСУ уничтожили переправу / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили переправу российских войск в Белогоровке Луганской области.

Об этом пишет пресс-служба ВСУ.

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"Белогоровка, Луганская область. Уничтожена российская переправа. Оркские танки решили позаниматься дайвингом", – говорится в сообщении.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео уничтожения врагов в Telegram.

"За три дня ублюдки потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров! Эта Победа нанесла ущерб русским в разы больше чем все удары по Чернобаевке и должна заслуженно войти в Зал Славы и Побед Украинского Войска!" – отметил Геращенко.

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Потери оккупантов

Потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1218 (+13) ед.

боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед.,

артиллерийских систем – 551 (+9) ед.,

РСЗО ‒ 195 (+2) ед.,

средств ПВО – 88 (+0) ед.,

самолетов – 200 (+0) ед.,

вертолетов – 163 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),

крылатых ракет ‒ 95 (+0),

кораблей/катеров ‒13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17) ед.,

специальной техники – 42 (+1).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях.

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