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Танковый дайвинг! Как ВСУ грандиозно разбили оккупантов под Белогоровкой (первое видео)

Юлия Гаврилюк
14 мая, 13:02
Украинские защитники продолжают уничтожать технику РФ и ликвидировать оккупантов

ВСУ уничтожили переправу / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили переправу российских войск в Белогоровке Луганской области.

Об этом пишет пресс-служба ВСУ.

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"Белогоровка, Луганская область. Уничтожена российская переправа. Оркские танки решили позаниматься дайвингом", – говорится в сообщении.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео уничтожения врагов в Telegram.

"За три дня ублюдки потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров! Эта Победа нанесла ущерб русским в разы больше чем все удары по Чернобаевке и должна заслуженно войти в Зал Славы и Побед Украинского Войска!" – отметил Геращенко.

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Потери оккупантов

Потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1218 (+13) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед.,
  • артиллерийских систем – 551 (+9) ед.,
  • РСЗО ‒ 195 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 88 (+0) ед.,
  • самолетов – 200 (+0) ед.,
  • вертолетов – 163 (+1) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 95 (+0),
  • кораблей/катеров ‒13 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17) ед.,
  • специальной техники – 42 (+1).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях.

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