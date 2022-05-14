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Танковий дайвінг! Як ЗСУ грандіозно розбили окупантів під Білогорівкою (перше відео)

Юлія Гаврилюк
14 травня, 13:02
Українські захисники продовжують знищувати техніку РФ та ліквідовувати окупантів

ЗСУ знищили переправу / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові знищили переправу російських військ у Білогорівці Луганської області.

Про це пише пресслужба ЗСУ.

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"Білогорівка, Луганська область. Знищено російську переправу. Оркські танки вирішили позайматися дайвінгом", – йдеться у повідомленні.

Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео знищення ворогів в Telegram.

"За три дні виродки втратили під Білогорівкою близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів і офіцерів! Ця Перемога завдала збитків російським у рази більше, ніж усі удари по Чорнобаївці і має заслужено увійти до Зали Слави та Перемог Українського Війська!" – зазначив Геращенко.

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Втрати окупантів

Втрати противника з 24.02 до 14.05 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1218 (+13) од.,
  • бойових броньованих машин – 2934 (+34) од.,
  • артилерійських систем – 551 (+9) од.
  • РСЗВ ‒ 195 (+2) од.,
  • засобів ППО – 88 (+0) од.,
  • літаків – 200 (+0) од.,
  • вертольотів – 163 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6),
  • крилатих ракет 95 (+0),
  • кораблів/катерів ‒13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2059 (+17) од.
  • спеціальної техніки – 42 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

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