Танковий дайвінг! Як ЗСУ грандіозно розбили окупантів під Білогорівкою (перше відео)

ЗСУ знищили переправу / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові знищили переправу російських військ у Білогорівці Луганської області.
Про це пише пресслужба ЗСУ.
"Білогорівка, Луганська область. Знищено російську переправу. Оркські танки вирішили позайматися дайвінгом", – йдеться у повідомленні.
Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео знищення ворогів в Telegram.
"За три дні виродки втратили під Білогорівкою близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів і офіцерів! Ця Перемога завдала збитків російським у рази більше, ніж усі удари по Чорнобаївці і має заслужено увійти до Зали Слави та Перемог Українського Війська!" – зазначив Геращенко.
Втрати окупантів
Втрати противника з 24.02 до 14.05 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1218 (+13) од.,
- бойових броньованих машин – 2934 (+34) од.,
- артилерійських систем – 551 (+9) од.
- РСЗВ ‒ 195 (+2) од.,
- засобів ППО – 88 (+0) од.,
- літаків – 200 (+0) од.,
- вертольотів – 163 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6),
- крилатих ракет 95 (+0),
- кораблів/катерів ‒13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2059 (+17) од.
- спеціальної техніки – 42 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов'янському та Бахмутському напрямках.
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