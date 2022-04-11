Сверхдержава! Российские оккупанты спрашивали в селах под Черниговом, что такое унитаз (видео)

Украинцам пришлось объяснять оккупантам, что такое унитазы / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время оккупации Черниговской области некоторые русские военные впервые увидели унитазы и совсем не знали, как ими пользоваться.

Об этом рассказали очевидцы, жившие в оккупированных селах, пишет Telegram-канал Новости Вооруженных Сил.

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Женщины рассказали, что оккупанты, не зная, как пользоваться унитазами, "ставили мисочку и ходили", а затем выносили. Кроме того, они искренне удивлялись, как в комнате можно ходить в туалет.

"Заходят в дом и говорят "а что это такое?" А кто-то там говорит "унитаз". А тот – "а что это?", – вспоминает пенсионерка.

По словам очевидцев, это произошло в селе Ягодное вблизи Чернигова.

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Россия отправила мародеров воевать в Украину

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово мародерствуют. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику, грабят даже церкви.

27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.

1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали продовольствие.

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В этот же день в Корюковке Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали рыться даже в пакетах с объедками.

В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.

Покидая Черниговскую область, россияне везли с собой стиральные машины, ковры и даже шкаф-купе. Кроме того, похищали детские игрушки и женское белье.

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