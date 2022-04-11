Наддержава! Російські окупанти питали у селян під Черніговом, що таке унітаз (відео)

Українцям довелося пояснювати окупантам, що таке унітази / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час окупації Чернігівської області деякі російські військові вперше в житті побачили унітази та зовсім не знали, як ними користуватися.

Про це розповіли очевидці, які жили в окупованих селах, пише Telegram-канал Новини Збройних Сил.

Реклама

Жінки розповіли, що окупанти, не знаючи, як користуватися унітазами, "ставили мисочку і ходили", а потім виносили. Крім того, вони щиро дивувалися, як у кімнаті можна ходити у туалет.

"Заходять у хату і кажуть "а що це таке?" А хтось там каже "унітаз". А той – "а що це?", – згадує пенсіонерка.

За словами очевидців, це відбулося у селі Ягідне поблизу Чернігова.

Реклама

Росія відправила мародерів воювати в Україні

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово мародерствують. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку, грабують навіть церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчі.

Реклама

Цього ж дня у Корюківці Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували ритися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли й забрали унітази.

Залишаючи Чернігівську область, росіяни везли з собою пральні машини, килими і навіть шафу-купе. Крім того, викрадали дитячі іграшки та жіночу білизну.

Раніше ми писали: