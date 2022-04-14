Судьба экипажа крейсера "Москва" неизвестна – журналист

Точных сведений о судьбе экипажа "Москвы" официальные органы не дают / Коллаж "Сегодня"
Спустя сутки после удачной военной операции ВСУ против флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва" нет достоверной информации о судьбе его экипажа. Не исключено, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек.
О спасении такого количества членов экипажа крейсера "Москва" сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Фейсбуке, не указывая источник.
Что известно
"Около 10:00 14 апреля с.г. с ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлено 14 моряков, в том числе начальника медицинской службы корабля. Военнослужащие прибыли к причалу на скоростном катере, где их уже ожидали машины скорой помощи. Судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна", – написал Цимбалюк.
Напомним, что по версии Минобороны России, экипаж спасен, на корабле произошел пожар по неустановленным причинам, флагман на плаву.
"Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Основное ракетное вооружение не повреждено", – передает сообщение Минобороны РФ агентство "Интерфакс".
Также была информация, что часть экипажа (54 человека) удалось спасти проплывавшему мимо турецкому судно. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Инцидент
- 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.
- Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, а корабль перевернулся.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новостьрассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ простенько ответил: "Она утонула".
- Британская пресса пишет, что с потерей "Москвы" существенно пошатнулась обороноспособность всего Черноморского флота России. Он единственный был оснащен системами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф.