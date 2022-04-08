Станцию Краматорск закрыли – откуда отправятся эвакуационные рейсы

Спасатели устраняют последствия ракетного удара на вокзале / Фото: Коллаж: Сегодня

Станцию Краматорск в Донецкой области закрыт для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Уточнение по эвакуационному движению из Донбасса на сегодня. Пока что станция Краматорск закрыта для приема поездов, из Славянска сегодня отправится эвакорейсом поезд 45 в Ужгород, ожидаются отправки рейсов 274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь" , – говорится в сообщении.

Точное время отправки пока не сообщается, поезда будут отправляться по мере наполнения.

Враг ударил по Краматорску

Вооруженные силы России совершили ракетную атаку железнодорожный вокзал в Краматорске. Как известно, сейчас там продолжается эвакуация граждан. Об этом в Telegram-канале сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Александр Камышин.

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"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Подробности уточняем", – написал он.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

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