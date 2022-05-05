ВСУ массово истребляют российских генералов с помощью разведки США – NYT

Предоставление Украине разведданных о генералах РФ является частью секретной помощи Байдена. Фото: коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине разведывательные данные о российских подразделениях, что позволило ликвидировать многих российских генералов во время войны.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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Отмечается, что помощь в нацеливании является частью секретной помощи администрации Джо Байдена по предоставлению Украине разведывательных данных на поле боя в режиме реального времени.

Эти разведывательные данные также включают в себя предполагаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного плана боевых действий Москвы на Донбассе, сообщили чиновники. Тем не менее они отказались уточнить, сколько генералов было убито в результате помощи США.

Соединенные Штаты сосредоточились на предоставлении местонахождения и других подробностей о часто перемещаемом мобильном штабе российских военных.

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Украинские специалисты объединили эту геолокацию со своими разведывательными данными, включая перехваченные коммуникации, предупреждающие украинских военных о присутствии высших российских офицеров, чтобы нанести артиллерийские удары и другие атаки, в которых погибли российские офицеры.

Американские официальные лица публично признали, что Соединенные Штаты начали предоставлять Украине оперативные разведывательные данные в преддверии вторжения России 24 февраля.

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