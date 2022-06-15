Спецслужбы РФ массово скупают спутниковые снимки Украины. Что происходит

Снимки Украины со спутника заинтересовали Кремль / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские спецслужбы начали активно скупать за границей спутниковые снимки Украины через подставные компании. Их интересует как линия фронта, так и гражданская инфраструктура. Об этом написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Речь идет о локациях в Киеве и других важных регионах страны.

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"Особо интересуют россиян базы нефтепродуктов и транспортные узлы, то есть гражданская инфраструктура. А также пограничные переходы, в частности, Рава-Руская и Устилуг", — говорится в сообщении.

Кроме того, подставные российские компании скупают снимки в направлении Горловка-Лисичанск.

По словам Цаплиенко, военные аналитики делают два вывода по этим данным. Первый положительный — у оккупантов не хватает собственной системы спутниковой разведки. А вот второй – неутешительный: наши партнеры очень сложно поставляют нам оружие и очень просто отдают разведданные противнику, пишет журналист.

"Конечно, это объясняется тем, что спутниковые картинки являются собственностью частных компаний и они могут делать с ними, что хотят. Но ведь и спецслужбам партнеров не так уж трудно перекрыть кислород тем, кто торгует жизнью украинцев", — написал он.

Ситуация в Украине

Российские оккупанты устроили мощный обстрел города Апостолово в Криворожском районе Днепропетровской области. Жителям предложили эвакуироваться в Кривой Рог.

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Президент России Владимир Путин мечтает захватить большую часть Украины, а, возможно, и всю страну. Однако ему пришлось сбавить обороты, заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Кал.

ВСУ не устают давать врагу достойный отпор. В частности, на Бахмутском направлении наступление оккупантов захлебнулось, они вынуждены были отступить. Еще одно наступление украинские воины отразили на Новопавловском направлении. А в Северодонецке ВСУ успешно отбивают попытки штурма. О ситуации на фронте отчитались в Генеральном штабе ВСУ.