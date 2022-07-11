Партизаны достанут всех! На гауляйтера Мелитополя совершили покушение

Андрей Сигута (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области совершено покушение на коллаборанта и предателя Андрея Сигуту. Ранее оккупанты назначили его так называемым "главой администрации Мелитопольского района".

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

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"На Андрея Сигуту (коллаборанта, гауляйтера Мелитопольского района) совершено покушение. Свинья выжила. Пока. Спасибо партизанам за работу", – написал он.

Что известно о предателе?

Сигута – депутат и заместитель председателя Мелитопольского районного совета восьмого созыва. Он избирался от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

С начала войны распространял посреди местных обитателей российский номер телефона. Куда предлагал отправлять данные о местонахождении украинских военных, технике и оружии, расположении систем ПВО на территории города и района.

Кроме того, депутат-предатель добровольно занял должность исполняющего обязанности главы "военной гражданской администрации Мелитопольского района".

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А затем вступил в должность председателя указанного незаконного органа власти, которую занимает до настоящего времени.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе патриарх Кирилл откроет РПЦ-кабинет.

Также напомним, ВСУ разнесли военную базу оккупантов в Мелитополе.