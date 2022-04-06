Спасение от гуманитарной катастрофы: Черниговщина получила 2,5 тыс. продуктовых наборов

Черниговщина получает гуманитарную помощь / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Война Российской Федерации против Украины принесла разрушения, жертвы и гуманитарную катастрофу во многих регионах. Некоторые города страдают от нехватки продуктов и медикаментов. Фонд Рината Ахметова в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" помогает жителям этих городов и передает продуктовые наборы.

Жителям города Чернигова и области было отправлено 2 496 продуктовых наборов.

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Помощь передают тем, кто в ней больше всего нуждается

Помощь поступит старикам и людям с ограниченными возможностями, а также многодетным семьям. В настоящее время Черниговщине, страдающей из-за гуманитарной катастрофы, Фонд Рината Ахметова передал 6 496 наборов с продуктами питания.

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Гуманитарная помощь для украинцев

Раньше мы писали, что Метинвест собирал и передавал гуманитарную помощь для украинцев, серьезно пострадавших из-за войны.

За время агрессии компании удалось собрать 117 тонн гуманитарной помощи для наших соотечественников. Необходимые товары закупались за границей, затем отправлялись в специально созданный гуманитарный штаб в Польше, а затем ехали в разные регионы Украины.

Простые фортификационные сооружения в пределах городов, которые необходимы для создания огневых позиций, производились из 20 тонн катанки, предоставленной Метинвестом. Также компания Метинвест выделила 10 миллионов евро на закупку касок, бронежилетов и аптечек для бойцов украинской теробороны.

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Еще 500 тысяч долларов компания выделила на закупку средств защиты теробороны Запорожья.