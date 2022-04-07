Спас побратимов ценой собственной жизни: что известно о Герое Украины "Боцмане"

Сергей Кулик посмертно удостоен звания Героя Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Пулеметчик Сергей Кулик (позывной Боцман) посмертно получил звание Героя Украины. Во время боев за Гостомель Кулик ценой своей жизни спас побратимов, вызвав вражеский огонь на себя.

Как сообщает в Facebook Министерство обороны, на защиту Родины от российских захватчиков бывший учитель физкультуры Кулик встал еще в 2014 году. Его служба началась с самых горячих точек Луганской области. 24 февраля 2022 года Кулик оказался на одном из самых опасных направлений – вблизи Гостомеля.

Реклама

Во время освобождения Гостомеля от российских войск в составе БТГ "Боцман" вступил в бой с противником. Россияне атаковали город 10 машинами десанта и около 100 человек пехоты. ВСУ было тяжело сдерживать врага, поэтому было принято решение отступать. Кулик понимал, что для отступления нужно время, а войска РФ продолжали атаковать. Тогда Боцман решил вызвать огонь на себя. Во время боя он получил ранение, однако продолжал прикрывать передислоцирование побратимов. Вскоре от вражеских ран его сердце перестало биться.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге штаб-сержант Сергей Кулик удостоен звания Герой Украины (посмертно).

Реклама

Зеленский рассказал о первой женщине-Герое Украины, которой присвоили звание посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении государственных наград военным ВСУ. При этом звания Герой Украины впервые удостоилась женщина, которой оно было присвоено посмертно.

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.