Врятував побратимів ціною власного життя: що відомо про Героя України "Боцмана"

Сергій Кулик посмертно удостоєний звання Героя України / Фото: Колаж: Сьогодні

Кулеметник Сергій Кулик (позивний "Боцман") посмертно отримав звання Героя України. Під час боїв за Гостомель Кулик ціною власного життя врятував побратимів, викликавши ворожий вогонь на себе.

Як повідомляє у Facebook Міністерство оборони, на захист Батьківщини від російських загарбників колишній вчитель фізкультури Кулик став ще в 2014 році. Його служба почалася з найгарячіших точок Луганщини. 24 лютого 2022 року Кулик опинився на одному з найнебезпечніших напрямків – поблизу Гостомеля.

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Під час звільнення Гостомеля від російських військ у складі БТГ "Боцман" вступив у бій з противником. Росіяни атакували місто 10 машинами десанту та близько 100 осіб піхоти. ЗСУ було важко стримувати ворога, тому було прийнято рішення відступати. Кулик розумів, що для відступу потрібен час, а війська РФ продовжували атакувати. Тоді "Боцман" вирішив викликати вогонь на себе. Під час бою він отримав поранення, проте продовжував прикривати передислокування побратимів. Невдовзі від ворожих поранень його серце перестало битися.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі штаб-сержанта Сергія Кулика удостоєно звання Герой України (посмертно).

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