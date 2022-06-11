"Солнцепеком" по Врубовке и "Ураганами" по Днепропетровской области: главное об атаках РФ за ночь

Россияне атаковали Врубовку "Солнцепеком". / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города и села. В результате таких атак получают ранения гражданские жители. В Луганской области враг ударил из огнеметной системы "Солнцепек", а в Днепропетровской – применил "Ураганы".
Сайт "Сегодня" собрал главное, что известно об атаках РФ за ночь.
Днепропетровская область
Ночь прошла без тревог, но с обстрелами. В Криворожском районе враг попал по двум общинам – Зеленодольской и Широковской. Бил по населенных пунктах и из артиллерии и из "Ураганов".
Два человека ранены. Они находятся в больнице. Повреждены дома, старостат, дом культуры.
Село Большая Костромка без света и газа.
Луганская область
Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехов, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, информация о количестве жертв во Врубовке в Попаснянской общине уточняется. Ночью враг применил огнеметную реактивную систему – выгорело много домов.
Гайдай добавил, что россияне подтянули огнеметный комплекс "Солнцепек", которым, вероятно, и ударили по Врубовке.
Кроме того, в Северодонецке продолжаются уличные бои, большую часть города контролируют россияне.
Обстрелы Луганской области. Фото: Сергей Гайдай
Одесская область
Ночь прошла без обстрелов. В то же время силы обороны тренируются, заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Он также сообщил, что враг "забрасывает" регион фейками и угрожает ракетами.
Донецкая область
Как проинформировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, за 10 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Константиновке и Горняке. Еще 7 человек получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.
Сумская область
Глава ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о трех обстрелах в течение 10 июня.
- После 10 утра по территории Эсманской общины из России враг открыл огонь из минометов, 10 прилетов. Разрушений и жертв нет.
- Ближе к 13 часам по территории Краснопольской общины враг начал артобстрел из тяжелой артиллерии. Один человек погиб от полученных при обстреле ранений.
- В 17:30 враг открыл минометный огонь, 18 приходов по Великописаревской общине. Разрушений и жертв нет.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска на Донбассе сосредоточили основные усилия на наступлении на Славянск. Кроме того, готовится нападение на Северск. Также идет штурм Северодонецка.
Ранее мы писали, что партизаны, в состав которых входят гражданские или бывшие солдаты, помогают нашим бойцам в тылу врага наносить смертельные удары.