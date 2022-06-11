Бойтесь, оккупанты! NYT сообщил о крупных успехах партизан в Херсонской области

В Херсонской области ликвидированы десятки российских солдат

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Партизаны, в состав которых входят гражданские или бывшие солдаты, помогают нашим бойцам в тылу врага наносить смертельные удары. Они предоставили информацию, способствующую атаке Украины на две российские базы. Об этом говорится пишет The New York Times с ссылкой на высокопоставленного чиновника.

"Несмотря на то, что недостаток оружия, боеприпасов и оборудования мешает украинским военным, партизаны помогают украинским силам наносить смертельные удары по подконтрольной России территории даже в районах, где это опасно, а иногда и невозможно. На этой неделе партизанские разведчики направили артиллерийские удары базах в оккупированной Херсонской области, в результате чего погибли десятки вражеских солдат, сообщил высокопоставленный украинский военный чиновник", – пишет NYT.

На этой неделе в селе Чкалово разведчики подошли к объекту оккупантов и обнаружили на базе много иностранных бойцов, а также русских солдат и тяжелое вооружение. ВСУ обстреляли базу снарядами, убив десятки бойцов.

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В этот же день партизаны направили артиллерийскую атаку курортный комплекс в Старой Збуровке, убив десятки российских военных, в том числе двух генералов.

Кроме того, перед нападением партизаны подошли к некоторым иностранным бойцам и, попытавшись с ними поговорить, предположили, что они арабы. Иностранные боевики жили в палатках вблизи домов, оккупированных российскими войсками, и скорее всего были частью контингента сирийских войск, прибывших в Россию три недели назад.

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