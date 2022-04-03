"Скотыняки уничтожены или разбежались": спецназовец рассказал об освобождении сел под Киевом

Спецназовец "Титан" рассказал об уничтожении оккупантов под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня
Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны вместе с другими подразделениями ВСУ приняли участие в операции по освобождению сел Дмитровка и Капитановка под Киевом.
Командир группы спецподразделения ГУР МО, позывной "Титан" рассказал подробности освобождения населенных пунктов. Как сообщается на странице в Facebook ГУР МО, операция была начата 31 марта в 17.00.
По словам спецназовца, главная сложность задачи заключалась в том, что в селах оставалась часть гражданского населения. Наступление началось со стороны села Петрушки и россияне вынуждены были отойти за пределы Дмитровки в сторону села Забучье.
"Мы перешли Житомирскую трассу. Была совершена пара выстрелов из танков в нашу сторону. Когда мы зашли в Дмитровку, мы сделали так, чтобы они вышли из села. То есть в активную фазу боя мы с ними не вступали. Когда они были на выходе из Дмитровки, там уже была активная фаза боя", – сообщил он.
Как рассказал "Титан", со стороны оккупантов была 21 единица тяжелой техники, БМП и танки. На их ликвидацию было направлено 8 танков, пехота ВСУ и группа спецназовцев ГУР.
"У них потери – 9 единиц тяжелой техники, БМП и танки, и до 50 человек пехоты… Основная масса этих скотыняк уже находится на небе. Кто успел – сбежал и их уже нет. Они отступили, а основная масса была уничтожена", – сказал он.
"Титан" отдельно обратился к жителям освобожденных сел и предупредил, что нельзя досрочно возвращаться в покинутые дома, поскольку там сейчас работают специалисты по разминированию.
Военные РФ массово отказываются воевать в Украине
По данным Генштаба ВСУ, в российской армии все чаще фиксируют отказы воевать в Украине.
"Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнения. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации", – говорится в сообщении.