Силы ПВО сбили две ракеты РФ из шести над Львовской областью

Военные РФ нанесли ракетные удары / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты вечером 3 мая запустили шесть ракет в сторону Львовской области. Силы украинской противовоздушной обороны сбили две российские ракеты. Три попали в электрические подстанции во Львовской области, а одна – в Закарпатье. Ракеты могли лететь из Каспийского региона.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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"По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию в Закарпатье. Предполагают, что ракеты летели из Каспийского региона. Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждений. Есть задержка в движении поездов" , – отметил Козицкий.

Он добавил, что два человека обратились в медучреждения области с осколочными ранениями. По их словам, находились недалеко от мест взрывов. Состояние пострадавших – средней тяжести.

"Спасибо воинам ПВК "Запад", которые делают сверхвозможное, чтобы уберечь нас от угроз с воздуха. Спасибо также работникам ГСЧС, Львовоблэнерго и "Укрзализныци", которые оперативно ликвидируют последствия ударов и работают над восстановлением электроснабжения в жилых районах города" , – добавил глава Львовской ОВА.

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Российские ракеты впервые ударили по Закарпатью

В горном районе Закарпатья зафиксировали "прилеты" российских ракет в инфраструктурный объект. Вся информация о повреждениях и возможных жертвах еще уточняется. Об этом сообщает глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", – говорится в сообщении.

По информации журналиста Виталия Глаголы, первая ракета на Закарпатье прилетела в Воловецкий район. По предварительной информации, жертв нет.

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Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в Воловце.

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