Сепаратисту Цареву объявили о подозрении, ему грозит пожизненное

Цареву объявили о подозрении / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители сообщили о подозрении сепаратисту, который был нардепом от "Партии регионов", Олегу Цареву. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационной деятельности. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Копы заявили, что Царев неоднократно призывал в Сети изменить границы Украины. Это привело к гибели людей, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора, его вооруженным формированиям и сотрудничеству с ними.

"В марте 2022 года экс-депутат опубликовал призывы к гражданам Украины, сотрудникам силовых структур и военнослужащим сложить оружие, а также публично призвал мэра Кривого Рога пойти на сотрудничество с оккупантами", – уточнили в полиции.

Цареву объявили подозрение по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Кто такой Олег Царев

Бывший политик, сепаратист. Восемь лет он прятался в Российской Федерации от следствия Генпрокуратуры Украины по обвинению в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией.

26 июня 2014 Олег Царев был избран "спикером парламента" так называемого "Союза народных республик ЛДНР."

Однако украинцам он запомнился своими "глубокими" познаниями в истории, особенно в вопросе Второй мировой войны. Но чтобы вспомнить Царева восемь лет назад, стоит посмотреть видео, опубликованное ниже.