"С такими друзьями мы победим" – Зеленский оценил встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении

Лидеры четырех европейских стран сплотились против одного врага
Несмотря на обстрел столицы Украины, рано утром 15 марта сюда прибыли лидеры трех европейских государств: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и его коллега из Словении Янез Янша. Выйдя к журналистам, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "С такими друзьями мы победим".
Об этом сообщил Офис президента на своей странице в фейсбуке.
Заявление президента
"Я хотел бы поблагодарить их, что они нам сильно помогают. Это сильная позиция, когда в такое время, когда много амбассадоров покинули Украину из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на нашу землю. И эти уважаемые люди, лидеры своих прекрасных, независимых европейских стран ничего не боятся и больше боятся за нашу судьбу. Они тут, чтобы нас поддержать. Это большой мужественный правильный шаг. Я уверен, что с такими друзьями, странами и соседями и партнерами мы действительно сможет победить все понимают кого. И главное, что лидерам этих стран мы абсолютно доверяем. Поэтому когда мы говорим о гарантиях безопасности, о нашем будущем в Европейском Союзе или говорим о санкционной политике, мы знаем 100-процентно, что все, что мы обсуждаем, оно действительно дойдет до цели для нашей страны", – заявил Зеленский.
О результатах переговоров пока не сообщается.
Международная поддержка
- Бесспорно, сегодня Украина имеет беспрецедентную поддержку в мире. На фоне развязанной Кремлем войны в Украине ПАСЕ голосами 46 стран приняла решение рекомендовать исключить Россию из Совета Европы.
- Великобритания ввела исторические санкции против России, которые затронули в том числе Дмитрия Пескова, пресс-секретаря международного преступника Владимира Путина, и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.
- Власти Испании арестовали в Барселоне яхту российского олигарха, главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Его считают близким к Путину.