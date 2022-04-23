Русскую армию ожидает смертельная операция "Цитадель"

Владислав Селезнев рассказал, с какими рисками могут столкнуться российские военные. Коллаж "Сегодня"

Украинская армия может нанести удар в сторону. Мобилизованные во время третьей волны готовят к чему-то серьезному. Россия должна раз и навсегда отказаться от посягательств на Украину.

Об этом рассказал Владислав Селезнев в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале.

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Владислав Селезнев рассказал, с какими рисками могут столкнуться российские военные. В последнее время эксперты вспоминают события 1943, когда состоялась так называемая операция "Цитадель.

"Германско-фашистские войска пытались штурмовать хорошо укрепленные боевые позиции советской армии, а в то же время другие подразделения советской армии нанесли фланговый удар в сторону наступающим фашистским войскам. И тем самым создали очень серьезную опасность вообще для всех сил и средств, привлеченных к этой операции на этом участке фронта".

Такие события, по мнению военного журналиста, могут произойти и сейчас. Недавно в Украине состоялась третья фаза мер по мобилизации.

"Ребята завершают этап подготовки к участию в активных боевых действиях, есть соответствующие ресурсы, которые мы получаем от наших западных партнеров. Куда именно будет направлена эта мощь высокомотивированных украинских военнослужащих, прошедших соответствующую подготовку – неясно. И, может быть, что русских генералов ожидают очень неприятные сигналы и варианты развития последующих событий".

Линия столкновения между российской и украинской армией задолго, она составляет более 700 км, это расстояние фактически от Харькова до Херсона. Украинские военные могут нанести сокрушительный удар обороне российской армии где угодно на этом участке.

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"Я абсолютно убежден в том, что в украинском Генеральном штабе работают серьезные стратеги, которые уже не раз доказывали свою профессиональность и способность наносить сокрушительные удары по подразделениям российской армии", – считает Селезнев.

Сейчас, по словам военного журналиста, происходит история, финалом которой должен стать новый формат отношений с Российской Федерацией.

"Чтобы каждый раз, независимо от того, кто будет сидеть в Кремле, российские вожди понимали, что любые посягательства на территориальную целостность нашего государства смертельно опасны и поразительно болезненны для российской армии и российского правительства".

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