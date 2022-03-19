"Русский военный корабль, иди на*уй": мы пообщались с мамой легендарного воина

Роман Грибов попал в плен, защищая остров Змеиный / Фото: Коллаж: Сегодня

Татьяна, мать морского пехотинца Романа Грибова, пославшего русский военный корабль по известному адресу, не очень-то удивилась поступку своего сына. По ее словам, Роман никогда ни перед кем не преклонялся.

Об этом она рассказала "Сегодня".

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"Мне хоть и тяжело, но я расскажу. С Ромой я общалась в тот самый день, утром 24 февраля. Заметила в его голосе тревогу – сын говорил со мной нежнее обычного. Хоть и сказал, что началась война, но я ответила, что не верится в это, – говорит Татьяна Рудольфовна. – Сын настоял на том, чтобы я купила побольше продуктов. Потом сказал, что все, у них уже горячо".

О том, как сын отправил корабль по известному адресу, Татьяна говорит по-особенному эмоционально:

"Когда мой сын послал корабль, я поняла, сколько гордости, непобедимости в этих словах. Это стало призывом к борьбе против проклятого оккупанта во всем мире. Это взбодрило весь мир!"

К этому мама морского пехотинца добавила, что ее сын никогда ни перед кем не преклонялся, поэтому таким его словам не очень-то и удивилась.

"Он сделал так, чтобы убить словом москальский корабль. Кстати, я никогда в жизни не слышала, чтобы сын при мне матюкнулся", – говорит Татьяна.

По ее словам, на ролик с голосом сына отреагировали многие жители их небольшого городка.

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"Люди плакали, услышав это. А вот местная власть никак не отреагировала, никто не позвонил, не поддержал. Для простых людей мой сын – герой", – говорит Татьяна.

Продолжая говорить о сыне, она добавила, что он в детстве хорошо пел и танцевал, в юности подрабатывал диджеем, после начала российской агрессии пошел на защиту Украины, затем подписал контракт.

"Я тоже люблю стрелять. Была бы моложе – была бы рядом с сыном и тоже послала бы русский военный корабль", – говорит Татьяна.

Как Грибов попал в плен?

24 февраля российские оккупанты вели обстрелы с корабельных вооружений и применили боевую авиацию против пограничников и воинов ВСУ на острове Змеиный в Черном море.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен. Тогда сообщалось о 13 погибших украинских пограничниках, отказавшихся сдаться врагу. Впоследствии СМИ оккупантов сообщили о доставке во временно оккупированный Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на Змеином. Среди пленных – Роман Грибов.