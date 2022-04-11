Российские солдаты уничтожили мемориал "Слава Украине" в Херсоне (фото)

Оккупанты поломали мемориал / Коллаж "Сегодня"

В Херсоне оккупанты уничтожили мемориал "Слава Украине", сорвали портреты героев Небесной сотни, также сняли борды "Херсон – это Украина".

Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Оккупанты уничтожили мемориал в Херсоне. Фото: Сергей Хлань

Российские военные сняли флаг Украины в городе и сорвали портреты не только героев Небесной сотни, но и погибших участников российско-украинской войны.

Оккупанты уничтожили мемориал в Херсоне. Фото: Сергей Хлань

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"У россиян нет ни уважения к мертвым, ни каких-либо человеческих ценностей", – говорится в сообщении.

Оккупанты уничтожили мемориал в Херсоне. Фото: Сергей Хлань

Арестович: Оккупанты готовятся сдать Херсон

Российские оккупанты подготовили Херсон к сдаче, а в Николаевской области вообще нет противника. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, оккупанты прочно охраняют свои позиции: