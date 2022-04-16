Российские снайперы обстреливают Николаевщину и Херсонщину

Оккупанты безжалостно обстреливают украинские города. Фото: коллаж "Сегодня"

За 15 апреля обстановка на юге Украины характеризовалась наращиванием российской агрессии. Войска РФ продолжают обстреливать Николаевщину и Херсонщину. В некоторых районах зафиксировали работу снайперов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".

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"Разъяренный потерями в Черном море, враг усилил ракетную угрозу, подтягивает дополнительные силы по всем направлениям, не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры всей Украины. Николаев и несколько населенных пунктов области оказались под плотным огнем, в том числе и запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов", – рассказали в ведомстве.

Сейчас продолжаются работы по разбору разрушенных объектов инфраструктуры. К сожалению, среди гражданского населения есть раненые и погибшие.

"За 15 апреля вражеские потери в наших регионах составили 76 рашистов и 16 единиц техники, среди которых точными выстрелами из ПТРК "Джавелин" были уничтожены два танка Т-72, 2 самоходные артиллерийские установки, 3 реактивные системы залпового огня "Град" и БПЛА-разведчик", – сообщили в оперативном командовании.

При этом российская армия пытается подтянуть силы, задействовать все возможные резервы, продолжая психологическое давление на гражданское население.

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Ким: Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли 5 человек

Во время дневного обстрела жилых кварталов Николаева погибли 5 человек, а также 15 получили ранения. Один из погибших поднял не разорванный снаряд. Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами: 15 – раненных, 5 – погибших", – говорится в сообщении.