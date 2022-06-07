Российские оккупанты мощно атаковали Сумскую область

Враг продолжает обстреливать Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты вечером, 6 июня, атаковали Сумскую область. Захватчики нанесли около 40 ударов из минометов и, вероятно, из САУ.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Около 18:30 по территории Великописаревской общины было 6 приходов из миномета. Ближе к 19 по Хотинской громаде враг вел минометный огонь, около 17 ударов. После 20 часов враг открыл огонь, вероятно, из САУ со своей стороны по территории Ворожбянской громады было 17 взрывов. Во всех случаях жертв нет", — говорится в сообщении.

Почему оккупанты бегут из Херсонской области?

Российские оккупанты покинули село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона. Они проводят перегруппировку. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а манёвр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", — заявил Арестович.

Он отметил, что всех российских солдат перебросили с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.

"Мы там конкретно поднависли над ними, и им нужно реагировать", — добавил советник главы ОП.

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