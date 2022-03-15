Российские корабли выпустили более 100 снарядов по Одесской области

Одесса продолжает готовиться к нападению / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
15 марта российские военные корабли обстреляли населенные пункты в Одесской области. Известно, что два человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в телеграме.
Что известно
"К сожалению, сегодня не могу сказать, что все было спокойно. Сухопутные войска противника не имеют успеха ни на одном из направлений в нашей области. Поэтому утром по одному из наших населенных пунктов были нанесены ракетные удары вражеской авиацией и кораблями. Имеем двух раненых. Около 14:00 по другому населенному пункту противник открыл огонь из корабельной артиллерии, использовав около 90 снарядов. Однако наши воины достойно держат оборону. Я хочу заверить, что за каждого раненого, за каждое разрушение враг несет в разы больше потерь", – заявил Максим Марченко.
Обстановка в Одесской области
- Одесса продолжает готовиться к возможному нападению рашистской армии международного преступника Владимира Путина. Последние недели город живет в ожидании высадки вражеского десанта.
- По данным Министерства обороны Великобритании, Военно-морской флот России взял под свой контроль территориальные воды Украины в Черном море, отрезав нашу страну от международной морской торговли.
- По данным СБУ, под Одессой 600 российских морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна.
- Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.