Россияне раздевают женщин! Мэр Мариуполя Бойченко рассказал об ужасах фильтрации

Вадим Бойченко рассказал, как россияне издеваются над вывезенными украинцами / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, скриншот

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко поделился подробностями о работе фильтрационных лагерей, созданных Россией вроде нацистских концлагерей Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко в эфире YouTube-канала "Україна24".

Бойченко рассказал, что в Мариуполе нет света и воды. Быстрое наступление тепла и антисанитария могут привести к вспышке кишечных инфекций. Поэтому оккупанты заставляют людей под дулами автоматов разбирать завалы и утилизировать последствия их военных преступлений.

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"Людям платят за это едой. Зарплату никто не платит, люди работают за унизительные пайки, а желающие вырваться из города попадают в ужасные фильтрационные лагеря. Фильтрация может занимать месяц или больше. Наш сотрудник уехал в марте, только в апреле его начали допрашивать, допрос длился 32 часа без перерывов, сна и еды", – рассказал он.

Бойченко свидетельствует, что оккупанты раздевают мужчин и женщин, чтобы пересмотреть их татуировки.

"Мой родственник выходил, у него татуировка, спокойная, мирная. Они дали ему кусок пемзы, мол, стирай, если оно для тебя ничего не значит. Представляете, вот так издеваются над людьми", — сказал мэр.

По другому примеру из уст мэра Мариуполя, оккупанты пытались забрать двухлетнего ребенка у родителей из-за того, что его старшая сестра работает в правоохранительных органах Украины. Мотивировали это тем, что родители могут воспитать "еще одну нацистку", их избили.

Бойченко объяснил, что часто в начале эвакуации россияне вывозят на фильтрацию мужчин из украинского Мариуполя. Многие из них, к сожалению, попадают в тюрьмы со сверхужасными условиями содержания.

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"Чтобы вы понимали, камера 2 на 3 метра, 13-15 человек, стоя спящие, жизнь почти все время происходит стоя. Еды не дают, только воду, в туалет выводят раз в сутки или выдают бутылку. Такие нечеловеческие условия", — сказал он.

По словам главы Мариуполя, людей, которые в Мариуполе были связаны с муниципальной сферой или госслужбами, пытают.

"Россияне что-то пытаются узнать. Непонятно, правда, что именно. Нелюди, я бы их так назвал", – заявил он.

Бойченко убежден, что таким образом оккупанты набивают себе обменный фонд.

"Так они мстят нам за то, что мы не встретили их с цветами. Город не покорился в 2014 году, не покорился сейчас, остается непокоренным, хоть и разрушенным. Они понимают, что за все это рано или поздно придется отвечать, потому что есть определение военного преступления и геноцида. Они все это уже чувствуют, это давит на них, отсюда такая агрессия", — отметил мэр Мариуполя.

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