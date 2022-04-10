Россияне придумали новое оправдание своего преступления в Краматорске

В РФ публикуют ложные данные по обстрелу / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне распространили очередной фейк о том, что удар ракетой по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен ВСУ. Они ссылаются на сходство серийных номеров ракет "Точка-У", что "доказывает их принадлежность одной воинской части".

Об этом пишет пресс-служба Верховной Рады Украины.

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"Но на первом фото – номер ракеты ВСУ ВГ910840, выпущенной в 2014 году. На втором – номер ракеты ВГ910865, выпущенной по Идлибу в Сирии. То есть, согласно этой логике российской пропаганды выходит, что Идлиб в Сирии также обстреляли ВСУ?! На самом деле близость серийных номеров свидетельствует только о том, что они были изготовлены одна за другой", – говорится в сообщении.

То есть попытка россиян по серийному номеру ракеты, которой они ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, доказать ее "принадлежность Украине" – это очередная ложь.

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РФ обвинила Украину в обстреле Краматорска

В России распространяют фейк о том, что итальянские журналисты из TG-7 по бортовому номеру якобы узнали "украинскую" ракету, атаковавшей гражданских в Краматорске. Хотя в оригинале сюжета итальянский журналист отметил, что ракета была российской. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Кейс фейков "на лоха". Дано: сообщения, что итальянские журналисты из TG-7 магическим образом по бортовому номеру узнали ракету, атаковавшую гражданских в Краматорске, как украинскую. Расчет, что все остальные такие же малограмотные и итальянской не знают. В распространенном фрагменте никаких слов о номерах нет. Перевод: "Это было причиной ужаса в Краматорске. Бомба с надписью... – Именно так – Российской. За детей. – Режиссер, именно эта бомба. На ней еще надпись белой краской". В оригинале, который нетрудно найти, журналист четко говорит, что ракета – российская", – говорится в сообщении.

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