Россия выпускает из тюрем убийц, чтобы отправить воевать в Украину – разведка

Россия готовится перебросить заключенных на войну в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Учитывая значительные потери на войне в Украине, РФ активизировали набор в частные военные компании. Из-за нехватки желающих активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. В частности, расположенных в Республике Адыгея. После подписания и выполнения контрактов с ЧВК, "зекам" обещают полную амнистию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Сбор рекрутов проходит на военном полигоне вблизи хутора Молькино Краснодарского края. Он известен как база подготовки боевиков ЧВК "Вагнер".

Аналогичная работа проводится в тюрьмах в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Статья, по которой был осужден конкретный человек – неважна. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после 6 месяцев "службы".

При этом все "зэки" должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь сенсорные телефоны – только устаревшие кнопочные "звонилки".

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В ходе собеседований, проводимых военнослужащими главного управления генерального штаба ВС РФ, до сведения новобранцев доказывают, что в течение двух месяцев планируется набор до 10 тысяч добровольцев. После этого состав ЧВУ будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач – установление контроля над дорогами в направлении Изюм – Славянск – Бахмут.

Ранее мы писали, что в воинских частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, оккупанты выводят технику из строя. Это делают накануне отправки в зону боевых действий, чтобы подразделение осталось на территории РФ.

Напомним, в так называемой "ЛНР" из-за огромного количества уклонистов начали охоту на рыбаков. Операцию по ловле рыбаков провели "за один день". В результате мужчин мобилизовали.