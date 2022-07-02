Россия украла воды из Днепра на гигантскую сумму

Россия ворует воду из Днепра для нужд Крыма. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия, которая восемь лет искала способ, как заставить Украину пустить воду из Днепра в Крым, теперь ее просто ворует. Ущерб составляет около 4 млрд гривен.

Об этом сообщает ВВС Украина.

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Украинская экологическая инспекция говорит, что россияне воруют воду в больших масштабах. Забор воды достигает 50 кубометров в секунду, а ущерб за ее самовольное использование составляет десятки миллионов гривен в сутки, а именно 32,6 млн.

Соответственно, за 125 дней полномасштабной войны РФ задолжала уже около 4 млрд гривен.

Правда, замглавы государственного водного агентства Игорь Гопчак говорит, что это очень приблизительные цифры. Украинских сотрудников российские военные на гидротехнические сооружения не допускают, следить за расходами воды приходится только с помощью спутниковых снимков.

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"Эти цифры – это пальцем в небо. Точного подсчета нет, это предположение", – объяснил он.

В то же время похищение воды из Днепра может привести к чрезвычайным последствиям – экологическим, техническим и техногенным. Самовольный забор воды из Днепра для нужд Крыма влияет и на аграрные предприятия оккупированной Херсонской области.

Оросительная система на территории области была разветвлена, покрывала примерно 300 тысяч га и во многом зависела от наполнения Северокрымского канала. Сейчас на некоторых участках уровень воды существенно снизился.

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Украина перекрыла поставки воды после оккупации Крыма

Весной 2014 года после захвата Крыма российскими войсками украинская сторона перекрыла поставки воды с Днепра на полуостров. Киев заявлял, что поставки воды возобновятся только после возвращения Крыма.

Во время особо засушливого крымского лета 2020 года, когда обмелели многие водохранилища и снабжение питьевой водой крымчанам было существенно ограничено, украинские и российские военные эксперты начали говорить о возможности силового сценария со стороны Кремля.

В результате так и произошло – Россия вторглась в Украину 24 февраля и захватила Херсонскую область за считанные дни, открыв поток воды на полуостров.

Ранее мы писали, что российские оккупанты опасаются возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Крым.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников рассказал, когда Украина будет готова отвоевать оккупированные земли, включая Крым.