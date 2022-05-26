Россия мечтает устроить на Донбассе генеральный бой – прогноз военного эксперта

Украинцы начинают использовать американские гаубицы для поражения российских противников / Коллаж "Сегодня"

Тактика России на Донбассе – навязать один большой бой, чтобы в нем было задействовано максимальное количество активов ВСУ, и чтобы там разбить все наши силы. Однако Киев постоянно срывает эти планы в том числе и маневрами в виде отступления.

Об этом рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире национального телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24".

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Обстановка на Донбассе

"Обстановка на Донбассе сейчас критическая, но контролируемая. Нужно понимать, что на войне не бывает только хороших новостей. Не стоит ожидать ежедневно новостей об освобождении нового и нового населенного пункта. Будут новости, где мы, к сожалению, отступаем. Это делаем исключительно тогда, когда есть вариант, что наши военные будут уничтожены или взяты в кольцо", – отметил эксперт.

Тактика российского командования устаревшая, но не менее эффективная. Они хотят навязать нам большой генеральный бой.

"Они хотят генеральный бой – стенка на стенку, и во время этого боя уничтожить максимально все наши войска, всю нашу технику, всех людей и типа, мы победили. Мы не даем им навязать нам этот генеральный бой. Мы маневрируем влево-вправо и это их очень нервирует, и они начинают гатить по гражданским, по инфраструктуре, обстреливают ракетами, в туалеты попадают. Это у них бывает такая агония. Однако они продолжают попытки навязать этот генеральный бой, и наша задача не поддаться ", – отметил Иван Ступак.

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