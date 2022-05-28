Россия готовится к следующему этапу наступления на Донбассе – разведка Британии

Захват города Лиман важен для России для дальнейшего наступления. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия уже начала готовится к следующему этапу наступления на Донбассе. Об этом свидетельствует захват большей части Лимана на севере Донецкой области. Этот город будет важен для оккупантов в случае наступления на ключевые города в глубине Донецкой области – Славянск и Краматорск.

Такие выводы обнародовала разведка Минобороны Великобритании.

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Так, по данным разведки, к 27 мая российские войска, вероятно, захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области, что, вероятно, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбасс.

"Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец", – отмечают в Минобороны Британии.

Также предполагается, что в ближайшие дни российские подразделения в этом районе, скорее всего, отдадут приоритет форсированию реки. На данный момент основные усилия России, вероятно, остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого котла.

Цель следующего этапа наступления

По данным разведки Британии, плацдарм возле Лимана даст России преимущество на возможной следующей фазе наступления на Донбасс. Оккупанты, вероятно, будут стремиться наступать на ключевые удерживаемые Украиной города в глубине Донецкой области, Славянск и Краматорск.

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26 мая глава самопровозглашенной так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил контролируемым российским государством СМИ, что референдум будет проведен, если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области Украины.

"Если бы России удалось захватить эти районы, Кремль, скорее всего, расценил бы это как существенное политическое достижение и представил бы российскому народу как оправдание вторжения. Тем не менее, ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить большой урон России", – констатирует разведка Британии.

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