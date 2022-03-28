Россия готова отказаться от ряда важных требований к Украине — Financial Times

В РФ согласны отступить от изначальных требований к Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль уже якобы готов пойти на уступки в отношении Украины, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на четырех человек, "близких к российско-украинским переговорам".

В частности, РФ может согласиться вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине со стороны большинства мировых держав, в первую очередь США и Великобритании.

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В проекте соглашения между странами якобы больше нет пунктов о "демилитаризации", "денацификации" и гарантии статуса русского языка, утверждает издание. Это может означать, что Россия согласна отступиться от большинства требований, ради которых она и вторглась в Украину.

Чего хочет РФ

Отмечается, что Россия продолжает настаивать на ряде условий. В частности, речь идет об отказе Украины от планов вступления в НАТО и от размещения военных баз третьих стран на ее территории, а также о гарантиях, что Киев не будет пытаться создать ядерное оружие.

Напомним, следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться 29 марта в Стамбуле.

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