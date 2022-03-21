Россия бросила в бой мобилизованных из ОРДЛО и уже несет потери

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Военное командование РФ пытается скрыть реальные потери, а "200-х" компенсирует "ополченцами" из т. н. "ЛДНР".
Об этом сообщила в Facebook Служба безопасности Украины.
"Мобилизация" на временно оккупированных территориях ОРДЛО выглядит как обычный отлов. А то, как необстрелянных новобранцев бросают на передовую, больше напоминает сознательное уничтожение", – говорится в сообщении.
Об этом свидетельствуют фактически все разговоры оккупантов, которые перехватывает СБУ.
Так, на Херсонщине оккупант рассказывает другу об их операции, которую полностью разгромили украинские военные: "Вчера только с зачистки вернулись: из 800 человек 150 вышло".
А другой возмущается, что его руководство лжет Москве и докладывает о якобы 60-70% комплектования, хотя их меньше 20%: "…У нас реально из бригады последние 5 машин приехали. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут . И это не считая тех, которые ранены".
Общие потери оккупантов
В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24 февраля по 20 марта:
- личный состав – около 14 700 человек;
- танки – 476;
- боевые бронированные машины – 1487;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗО – 74;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника – 947;
- корабли, катера – 3;
- цистерны с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.