РФ ударила по зданию в Лисичанске с людьми – спасатели разбирают завалы

В Лисичанске оккупанты уничтожили здание. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 16 июня, российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Лисичанску Луганской области. Попали в одно из зданий, где были люди. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из зданий, где скрывались люди. По меньшей мере трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", – рассказал он.

РФ пытается захватить новый город на Донбассе

Российские оккупанты пытаются продвинуться в Лисичанск Луганской области. Но при этом они хотят избежать боев на Северском Донце со стороны Северодонецка. Сейчас ведутся бои в Устиновке и Мирной Долине. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Российские войска сейчас ведут бои в Устиновке и Мирной Долине. Таким образом оккупанты пытаются продвинуться на северо-запад к Лисичанску, не пересекая реку Северский Донец со стороны Северодонецка.

Также они хотят взять под контроль Белогоровку, где в мае у них была неудачная попытка форсирования реки Северский Донец. Кроме того, оккупанты планируют захватить Врубовку, что позволит им наступать на Лисичанск с запада.

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Эксперты отметили: чтобы российские силы получили доступ к Славянску по дороге, им нужно будет пересечь мост через реку Северский Донец за пределами Райгородка. Но оккупанты не смогли это сделать, поскольку все еще не контролируют дорогу Райгородок – Славянск.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты действительно простреливают трассу Лисичанск – Бахмут на Донбассе. Однако информация о котле вокруг Северодонецка и Лисичанска не соответствует действительности. Движение по дороге еще возможно.