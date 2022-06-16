РФ вдарила по будівлі у Лисичанську з людьми – рятувальники розбирають завали

У Лисичанську окупанти знищили будівлю. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 16 червня, російські окупанти завдали нового авіаудару по Лисичанську Луганської області. Влучили в одну з будівель, де були люди. На жаль, є жертви.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали", – розповів він.

РФ намагається захопити нове місто на Донбасі

Російські окупанти намагаються просунутися до Лисичанська Луганської області. Але водночас вони хочуть уникнути боїв на Сіверському Донці з боку Сєвєродонецька. Наразі точаться бої в Устинівці та Мирній Долині. Про це повідомили у американському Інституті вивчення війни (ISW).

Російські війська зараз ведуть бої в Устинівці та Мирній Долині. Так, окупанти намагаються просунутися на північний захід до Лисичанська, не перетинаючи річку Сіверський Донець з боку Сєвєродонецька.

Також вони хочуть взяти під контроль Білогорівку, де у травні мали невдалу спробу форсування річки Сіверський Донець. Крім того, окупанти планують захопити Врубівку, що дозволить їм наступати на Лисичанськ із заходу.

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Експерти зазначили: щоб російські сили отримали доступ до Слов'янська дорогою, їм потрібно буде перетнути міст через річку Сіверський Донець за межами Райгородка. Але окупанти не змогли це зробити, оскільки ще не контролюють дорогу Райгородок – Слов'янськ.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти дійсно прострілюють трасу Лисичанськ – Бахмут на Донбасі. Однак інформація про котел навколо Сєверодонецька та Лисичанська не відповідає дійсності. Рух по дорозі ще можливий.