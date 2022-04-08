РФ отправляет воевать за Донбасс 18-летних контрактников и донецких студентов

РФ пополнила личный состав военных 18-летними контрактниками / Фото: Коллаж: Сегодня
Воевать на Донбасс Россия на днях отправила 18-20 летних контрактников из Ростова и Валуек. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.
"Это не срочники, а контрактники, которые повелись кто на деньги, кто на пропаганду, а кто и на "трофеи". Опыта нет, но есть телевизионная и вконтактная романтика, буйство гормонов, а еще жадность. – По сути, пушечное мясо", – рассказал он, отметив, что эту информацию ему предоставили военные.
По словам Гармаша, деканаты Донецких и Луганских вузов тоже получили распоряжения формировать списки студентов, которые ещё не мобилизованы.
"Там люди более опытные, чем в России, сразу понимают, что это "свежее мясо" для фронта. И вот с такими "штыками" они собираются взять Донбасс, где наши силы ООС окапывались 8 лет?", – резюмировал он.
Россия готовится ко второму раунду войны
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что авиация врага заканчивается, оставшиеся самолеты переброшены на Донбасс.
- На Донбассе боевики проводят массовую мобилизацию местного населения, однако жители оккупированных территорий не хотят воевать и прячутся от призыва. Разведка опубликовала перехваченные телефонные разговоры, в которых можно услышать, что мужчины боятся выходить на улицу и массово скрываются.
- 6 апреля военный эксперт полковник СБУ и МВД Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно готовить атаку на Киев.
- РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор намерена к 9 мая, когда россияне празднуют День победы. Президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине.
- Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что Вооруженные силы Украины должны добровольно покинуть территорию Донбасса и вывезти свое оружие.
С чего все началось
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии. После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО.
Позже главари так называемых "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи против Вооруженных сил Украины.