РФ нанесла сразу несколько ракетных ударов по Харькову (фото, видео) – обновлено

В Харькове "прилеты". Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 7 июля, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Местные жители сообщают о 5-6 "прилетах". Подробности выясняются.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По меньшей мере шесть попаданий в разных районах города. От обстрелов образовались несколько пожаров — над Харьковом три столба дыма.

Сигналов воздушной тревоги не было.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты нанесли удары по одному из районов Харькова.

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Предварительно – реактивными системами залпового огня. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, на данный момент от российских обстрелов пострадали 3 человека. Информация обновляется.

"Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру. На местах попаданий работают все профильные службы: спасатели, медики и правоохранители", – заявил Синегубов.

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Зеленский рассказал, какое варварство совершила Россия в Харькове

6 июля армия международного преступника Владимира Путина совершила циничный и варварский обстрел харьковского педагогического университета. Традиционное вечернее обращение лидера Украины разместил Офис президента.

"Сегодня в Харькове российским ракетным ударом был разрушен педагогический университет – главный корпус, лектории, университетский музей, научная библиотека. Это точность до 100% характеризует российское вторжение. Если давать определение тому, что такое варварство, этот удар подходит больше всего. Только враг цивилизованности и человечности может делать такие вещи – бить ракетами по университету, педагогическому университету", – резюмировал Зеленский.