РФ начала строить на оккупированном Юге уже третью линию обороны – что это значит

Российские оккупанты укрепляются на оккупированном Юге. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия уже строит третью линию обороны на оккупированном юге Украины. Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Он отметил, что в Херсонской области и на захваченной территории Запорожской области разведка фиксирует усиление, которое происходит в результате перемещения войск с территории Крымского полуострова.

"А это идет транзитом из Российской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощная развертывающая сейчас Россия группировка войск на оккупированных территориях юга Украины", – рассказал Вадим Скибицкий.

В эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные сооружения, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – отметил представитель военной разведки Украины.

Россия хочет выдавать свои паспорта на оккупированном юге

О намерении долговременной оккупации говорит и то, что президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей оккупированных территорий двух областей Украины.

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Документ вносит изменения в указ президента РФ еще с 2019 года, согласно которому упрощенный порядок предоставления гражданства предусмотрен для жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей. Теперь к ним добавились Запорожская и Херсонская.

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