РФ на оккупированных территориях проводит зачистки и имитирует выборы – Минобороны

РФ терроризирует украинцев на оккупированных территориях / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные на временно оккупированных территориях Украины ущемляют права украинских граждан, проводят фильтрационные мероприятия и пытаются назначать "органы местного самоуправления" из своих сторонников.

Об этом сообщает Министерство обороны в Facebook.

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"Идут 51-е сутки вторжения России в Украину, враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры и пытается вести наступление. Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова. На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, успеха не имел", – сообщили в ведомстве.

Оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. Диверсионно-разведывательные группы врага угоняют или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей. Российские оккупанты, с целью подавления сопротивления украинцев, проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, имевших отношение к военной службе, рассказали в Минобороны Украины.

"Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и прилегающих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники. В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных к оккупационным властям", – говорится в сообщении.

Озвучены потери армии РФ с начала войны

По данным Генштаба Украины, общие боевые потери противника с 24.02 до 15.04. ориентировочно составили: