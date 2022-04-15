РФ на окупованих територіях проводить зачистки та імітує вибори – Міноборони

РФ тероризує українців на окупованих територіях / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові на тимчасово окупованих територіях України утискають права українських громадян, проводять фільтраційні заходи і намагаються призначати "органи місцевого самоврядування" з своїх прибічників.
Про це повідомляє Міністерство оборони у Facebook.
"Триває 51-ша доба вторгнення Росії в Україну, ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури і намагається вести наступ. Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова. На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар'їнки, успіху не мав", – повідомили у відомстві.
Окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України. Диверсійно-розвідувальні групи ворога викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають автомобільний транспорт та цивільний одяг у місцевих жителів. Російські окупанти, з метою придушення супротиву українців проводять фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби, розповіли у Міноборони України.
"В тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки. В окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з числа місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади", – йдеться в повідомленні.
Озвучені втрати армії РФ з початку війни
За даними Генштабу України, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.04 орієнтовно склали:
- особового складу – 20 000 осіб;
- танків – 756 од.;
- бойових броньованих машин – 1976 од.;
- артилерійських систем – 366 од.;
- РСЗВ – 122 од.;
- засобів ППО – 66 од.;
- літаків – 163 од.;
- вертольотів – 144 од.;
- автомобільної техніки – 1443 од.;
- кораблів/катерів – 8 од.;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135;
- спеціальної техніки – 25;
- пускових установок ВТРК/ТРК – 4.