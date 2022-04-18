Резниченко: Оккупанты обстреляли дачи в Днепропетровском районе

Российские оккупанты обстреляли дачи / Коллаж "Сегодня"
Российские войска вновь обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз ракеты попали в дачные дома в Днепропетровском районе. Никто из людей не пострадал.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Вновь "стратегическое" попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал. Нет света – повреждены сети. Работают электрики. Никаких военных там никогда не было", – говорится в сообщении.
Повторные обстрелы Днепропетровской области
Утром 18 апреля российские военные ударили ракетами по Днепропетровской области. 60% ракет сбили украинские силы ПВО.
Из-за обстрелов пострадали два человека в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект.
В Павлоградском районе людей не зацепило, однако пострадала железнодорожная инфраструктура.